Полиция задержала банду, орудовавшую на Промрынке "7 км": воровали товар из контейнеров

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль

Полиция задержала банду, орудовавшую на Промрынке "7 км": воровали товар из контейнеров 2019-03-22T17:48:17+02:00 Одесса Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль









Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые обокрали один из контейнеров с обувью на Промрынке "7 км".

О том, что на территории рынка в вечернее время находятся шесть подозрительных лиц, правоохранителям сообщил охранник. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль. Воры подобрали ключи к замкам контейнера и намеревались идти к следующему, но были пойманы полицейскими.

По информации пресс-службы ГУНП, все задержанные — выходцы из Болградского района в возрасте от 27 до 34-х лет, один из которых уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Всех шестерых доставили в Авангардовское отделение полиции. У них изъяли похищенное имущество, а также несколько связок ключей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие.

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