Полиция задержала банду, орудовавшую на Промрынке "7 км": воровали товар из контейнеров
Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль
Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые обокрали один из контейнеров с обувью на Промрынке "7 км".
О том, что на территории рынка в вечернее время находятся шесть подозрительных лиц, правоохранителям сообщил охранник. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль. Воры подобрали ключи к замкам контейнера и намеревались идти к следующему, но были пойманы полицейскими.
По информации пресс-службы ГУНП, все задержанные — выходцы из Болградского района в возрасте от 27 до 34-х лет, один из которых уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
Всех шестерых доставили в Авангардовское отделение полиции. У них изъяли похищенное имущество, а также несколько связок ключей.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается следствие.
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