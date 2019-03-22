Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Полиция задержала банду, орудовавшую на Промрынке "7 км": воровали товар из контейнеров

Сегодня, 17:48

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль

Полиция задержала банду, орудовавшую на Промрынке "7 км": воровали товар из контейнеров Одесса Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые обокрали один из контейнеров с обувью на Промрынке "7 км".

О том, что на территории рынка в вечернее время находятся шесть подозрительных лиц, правоохранителям сообщил охранник. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, застали воров за загрузкой похищенного имущества в автомобиль. Воры подобрали ключи к замкам контейнера и намеревались идти к следующему, но были пойманы полицейскими.

По информации пресс-службы ГУНП, все задержанные — выходцы из Болградского района в возрасте от 27 до 34-х лет, один из которых уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Всех шестерых доставили в Авангардовское отделение полиции. У них изъяли похищенное имущество, а также несколько связок ключей.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.  

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие.

Напомним, в Днепре из автомобиля украли 1,4 млн грн. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Ранее в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.

А в Черкассах вор застрял на месте преступления.  Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег рынок, кража, вор, воры

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция задержала банду, орудовавшую на Промрынке "7 км": воровали товар из контейнеров". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре из автомобиля украли 1,4 млн грн

Сегодня, 14:56

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения

На Позняках задержали группу "барсеточников"

19 марта, 16:42

Злоумышленники украли из автомобиля Mercedes мобильный телефон

В Днепре полицейские поймали на горячем квартирных воров

18 марта, 14:40

Преступникам грозит до шести лет лишения свободы

Невезучий вор в странном костюме провалил ограбление и опозорился

18 марта, 10:00

Мужчина удивил полицейских необычным нарядом

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

В Москве прощаются с Юлией Началовой: онлайн-репортаж

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

Отец Юлии Началовой рассказал, что убило певицу
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)