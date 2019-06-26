Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

В Днепропетровской области грабители снова отобрали тираж газеты с копроматом

26 июня, 10:54

Полиция на этот раз нашла преступников

Фото% www.om1.ru
Фото% www.om1.ru.

В Днепропетровской области неизвестные вновь отобрали тираж издания "Сільська газета".

Как сообщает сайт Нацполиции, 24 июня к правоохранителям обратился житель г. Днепра, который рассказал, что когда он ехал на автомобиле, возле села Шандровка, его догнал водитель другого автомобиля и заставил остановиться. Из транспортного средства вышли четверо мужчин и под угрозой применения насилия похитили печатную продукцию тиражом более 4 тысяч экземпляров, которую перевозил потерпевший.

На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции Юрьевского отделения полиции. Потерпевший предоставил полицейским приметы грабителей и номерные знаки их транспортного средства. Патрульные отследили и остановили похожий по описанию автомобиль в соседнем районе. В салоне находились мужчины, которые, предположительно, совершили ограбление.

Подозреваемых доставили в Юрьевское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж), четыре фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Как сообщалось ранее, 12 июня возле села Знаменовка Новомосковского района грабители под угрозами отобрали у распространителей около 2 тысяч  экземпляров издания "Сільська газета"и потребовали прекратить ее распространение.

В сообщении на сайте газеты в Facebook ее редактор Юлия Бибко утверждает, что в течение июня на распространителей издания было совершено три нападения. Редактор объясняет это критическими публикациями в адрес одного из нардепов.

Как сообщалось, под Тернополем бандиты избили и ограбили семью предпринимателей.

Также мы сообщали, что под Киевом ограбили дом нардепа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, газета, полиция, бандиты, компромат, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области грабители снова отобрали тираж газеты с копроматом". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Верховную Раду баллотируется Дарт Вейдер

Сегодня, 03:10

Кандидат является директором ООО "Темная сторона силы"

На телеканале "Украина" стартует новый проект "Оппозиция"

Вчера, 21:29

Лидеры политсил представляют программы и первые пятерки своих команд

Выборы в Раду: ЦИК завершил регистрацию кандидатов

Сегодня, 00:21

Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля

Возле полигона под Днепром 15-летний мальчик получил пулю из Калашникова: подробности

Вчера, 15:03

В лесу группа детей отдыхала в палаточном городке, который обустроили недалеко от полигона

Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Израильский стартап поможет спасти планету

Почему Япония лидер по количеству самоубийств

Свитолина рассталась с Монфисом

Мирча Луческу: «7 из 11 игроков основы сборной Украины – мои»

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь