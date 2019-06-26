В Днепропетровской области грабители снова отобрали тираж газеты с копроматом

Полиция на этот раз нашла преступников

Фото% www.om1.ru.

В Днепропетровской области неизвестные вновь отобрали тираж издания "Сільська газета".

Как сообщает сайт Нацполиции, 24 июня к правоохранителям обратился житель г. Днепра, который рассказал, что когда он ехал на автомобиле, возле села Шандровка, его догнал водитель другого автомобиля и заставил остановиться. Из транспортного средства вышли четверо мужчин и под угрозой применения насилия похитили печатную продукцию тиражом более 4 тысяч экземпляров, которую перевозил потерпевший.

На место происшествия прибыли полицейские сектора реагирования патрульной полиции Юрьевского отделения полиции. Потерпевший предоставил полицейским приметы грабителей и номерные знаки их транспортного средства. Патрульные отследили и остановили похожий по описанию автомобиль в соседнем районе. В салоне находились мужчины, которые, предположительно, совершили ограбление.

Подозреваемых доставили в Юрьевское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж), четыре фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, 12 июня возле села Знаменовка Новомосковского района грабители под угрозами отобрали у распространителей около 2 тысяч экземпляров издания "Сільська газета"и потребовали прекратить ее распространение.

В сообщении на сайте газеты в Facebook ее редактор Юлия Бибко утверждает, что в течение июня на распространителей издания было совершено три нападения. Редактор объясняет это критическими публикациями в адрес одного из нардепов.

Как сообщалось, под Тернополем бандиты избили и ограбили семью предпринимателей.

Также мы сообщали, что под Киевом ограбили дом нардепа.

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