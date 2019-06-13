В Днепропетровской области неизвестные изъяли тираж газеты с компроматом
Редакция обвиняет в случившемся кандидата в нардепы
В Днепропетровской области полиция выясняет обстоятельства открытого завладения около 2000 экземплярами издания "Сільска газета".
Как сообщает сайт полиции, по информации главного редактора издания, 12 июня около полудня автомобиль с волонтерами, который двигался по автодороге вблизи села Знаменовка Новомосковского района области, остановили неизвестные лица. Под угрозами они изъяли все экземпляры газеты и требовали прекращения их распространения.
Данное событие зарегистрировано в Журнале единого учета Новомосковского отдела полиции. Выясняются обстоятельства происшествия.
На странице редакции в Facebook сообщается, что нападавших было восемь человек и они были вооружены.
"Сначала неизвестные заблокировали транспорт волонтеров с помощью серого внедорожника. Почти сразу на место событий подъехали еще два автомобиля с неизвестными", сказано в сообщении.
Нападавшие похитили из багажника весь свежий тираж газеты и пробили колеса автомобиля, на котором передвигались волонтеры.
Редакция газеты обвиняет в причастности к происшествию героя своих публикаций – одного из кандидатов в нардепы по местному округу.
Как сообщалось, под Тернополем бандиты избили и ограбили семью предпринимателей.
Также мы сообщали, что под Киевом ограбили дом нардепа.
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