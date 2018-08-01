В Новомосковске солдат получил приговор за четырехлетнюю самоволку

Сегодня, 18:01

Молодой человек скрывался от мобилизации с октября 2014 года 

Фото: sprotyv.info
Фото: sprotyv.info

В Днепропетровской области к двум годам тюрьмы приговорили солдата, который на четыре года ушел в самоволку. Как выяснилось, еще в октябре 2014-го молодой человек, которого призвали в армию в рамках частичной мобилизации, сбежал из части, находящейся в поселке Черкасское Новомосковского района и вплоть до июля 2018 года срывался от полиции.

В июле беглеца все же задержали и доставили в военную прокуратуру Днепропетровского гарнизона. Позже Новомосковский горрайонный суд признал парня виновным в совершении преступления "самовольное оставление места службы" и приговорил его к двум годам лишения свободы.

При этом судья принял во внимание раскаяние подсудимого, а также то, что парень признал свою вину, тюремное заключение было отсрочено на срок в полтора года – на протяжении этого времени мужчине запрещено менять прописку и выезжать из страны без предупреждения.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал самые "популярные" преступления в ВСУ и заявил о том, что с 2014 года уровень преступности среди военнослужащих резко вырос и на сегодня остается стабильно высоким. 

"С апреля 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих: общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов превышало 20 тыс. ежегодно (с учетом остатка прошлых лет) и колебалось от 23 тыс. 485 до 20 тыс. 301 производства", - сказал он.

Также мы писали о том, как в Киевской области к четырем годам лишения свободы приговорили военного, который занимал должность радиотелефониста.

А в Днепре задержали и арестовали офицера военной контрразведки Службы безопасности Украины за уклонение от прохождения службы. 
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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