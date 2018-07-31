В Кривом Роге копы ответили на слухи о новом "маньяке"

В Кривом Роге через месяц после задержания мужчины, подозреваемого в нападении на шестерых девушек, снова заговорили о маньяке, который якобы совершил нападение на женщину. Однако журналистам "Сегодня" в полиции объяснили, почему что эти слухи не имеют никаких оснований.

Напомним, что накануне в сети появились сообщения о том, что на улице Эдуарда Фукса в Покровском районе Кривого Рога 22-летняя девушку якобы была изнасилована, причем нападавший отобрал ее мобильный телефон. Однако этот факт в полиции не подтверждают.

"Девушка со своим знакомым находилась дома. Непонятно, что у них там произошло, но она заявила в полицию об изнасиловании и пропаже мобильного телефона. Однако факт насилия не подтвердился", – заверили копы.

Также в пресс-службе Криворожской полиции заверили журналиста "Сегодня", что после интимной близости по обоюдному согласию парочка поругалась.

"Такое часто происходит, когда после определенных сексуальных взаимоотношений девушки по каким-то причинам начинают писать заявления об изнасиловании. Но есть экспертиза, которая устанавливает факт случившегося", – заверили копы.

Напомним, недавно в Кривом Роге задержали маньяка, который на протяжении двух месяцев держал город в страхе. Преступника подозревают в нападении на шестерых девушек, две из которых погибли.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить злоумышленника, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Досудебное расследование было завершено, и в суд направили обвинительный акт в отношении 35-летнего мужчины по факту изнасилования 15-летней девочки.

Преступление произошло в марте текущего года. Злоумышленник заманил девушку в заброшенное здание в парке "Дружбы Народов", где изнасиловал ее. Девочка получила тяжелые телесные повреждения.