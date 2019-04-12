В Каменском подстрелили дебошира, напавшего на полицейских с молотком

Преступник орудовал также ножом и гаечным ключом

Страж порядка, получивший по голове от хулигана. Фото Нацполиции.

В Каменском Днепропетровской области полиции пришлось открыть огонь при задержании хулигана.

Инцидент произошел в районе "БАМ". Как сообщает полиция области, все началось с того, что злоумышленник избил гаечным ключом соседей – мужчину и женщину. После чего была получена информация, что нападающий находится по месту жительства, где во время его задержания он вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейским.

Злоумышленник напал на правоохранителей с ножом и молотком и нанес телесные повреждения полицейским. Те в свою очередь были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить нападавшего.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов полиция открыла уголовное производство по ст. 348 Уголовного Кодекса Украины.

О состоянии здоровья задержанного не сообщается.

Как сообщалось, в Николаеве хулиган скончался после задержания полицейскими.

В Кривом Роге полиция задержала хулигана, который ранил ножом трех человек в трамвайном депо.

А в Киеве полицейским пришлось застрелить собаку при задержании агрессивного вора.

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