В Каменском подстрелили дебошира, напавшего на полицейских с молотком
Преступник орудовал также ножом и гаечным ключом
В Каменском Днепропетровской области полиции пришлось открыть огонь при задержании хулигана.
Инцидент произошел в районе "БАМ". Как сообщает полиция области, все началось с того, что злоумышленник избил гаечным ключом соседей – мужчину и женщину. После чего была получена информация, что нападающий находится по месту жительства, где во время его задержания он вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейским.
Злоумышленник напал на правоохранителей с ножом и молотком и нанес телесные повреждения полицейским. Те в свою очередь были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить нападавшего.
По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов полиция открыла уголовное производство по ст. 348 Уголовного Кодекса Украины.
О состоянии здоровья задержанного не сообщается.
Как сообщалось, в Николаеве хулиган скончался после задержания полицейскими.
В Кривом Роге полиция задержала хулигана, который ранил ножом трех человек в трамвайном депо.
А в Киеве полицейским пришлось застрелить собаку при задержании агрессивного вора.
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