В Кривом Роге мужчина с ножом набросился на работников депо: есть раненые
Троих пострадавших госпитализировали в больницу
В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который устроил пьяный дебош в трамвайном депо и ранил ножом троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, 31 марта пьяный местный житель искал на территории троллейбусного депо свою жену. Не обнаружив там женщину, он устроил конфликт и с ножом напал на работников депо.
В результате нападения ранения получили три человека. Пострадавших госпитализировали в больницу. Нападавший оказался 60-летним местным жителем.
"По данному факту открыто уголовное производство предусмотрено ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, не так давно в Николаеве полицейские задержали 18-летнего юношу, который на остановке общественного транспорта с ножом напал на мужчину.
Кроме того, ранее в Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. По словам очевидцев, потерпевший заступился за девушку, к которой приставали несколько мужчин. А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.
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