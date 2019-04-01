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В Кривом Роге мужчина с ножом набросился на работников депо: есть раненые

Сегодня, 15:02

Троих пострадавших госпитализировали в больницу

В Запорожье произошла драка и поножовщина
В Запорожье произошла драка и поножовщина.
В Кривом Роге мужчина с ножом набросился на работников депо: есть раненые //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2df/b52/5c52dfb52144b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2df/b52/5c52dfb52144b.jpg Днепр Троих пострадавших госпитализировали в больницу

В Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который устроил пьяный дебош в трамвайном депо и ранил ножом троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 31 марта пьяный местный житель искал на территории троллейбусного депо свою жену. Не обнаружив там женщину, он устроил конфликт и с ножом напал на работников депо.

В результате нападения ранения получили три человека. Пострадавших госпитализировали в больницу. Нападавший оказался 60-летним местным жителем.

"По данному факту открыто уголовное производство предусмотрено ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.     

Напомним, не так давно в Николаеве полицейские задержали 18-летнего юношу, который на остановке общественного транспорта с ножом напал на мужчину.

Кроме того, ранее в Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. По словам очевидцев, потерпевший заступился за девушку, к которой приставали несколько мужчин. А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.

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Тег нападение, нож, мужчина, Кривой Рог, раненые, депо, дебош, Днепропетровская область

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