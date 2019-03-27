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В Николаеве задержанный дебошир скончался на руках у полиции

Сегодня, 10:43

К нему всего лишь применили спецсредства

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Николаеве задержанный дебошир скончался на руках у полиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9dd/0e4/5c99dd0e4d3f2.jpg Другие регионы К нему всего лишь применили спецсредства

В Николаеве полиция расследует обстоятельства смерти гражданина, задержанного 26 марта за дебош. Мужчина умер спустя несколько минут после задержания.

Как сообщает полиция Николаевской области, около десяти часов вечера  поступило сообщение, что в Заводском районе  в жилом квартале происходит драка. Свидетели рассказали, что неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, цеплялся к жене и ударил мужа. После чего он скрылся во дворах многоэтажек.

Полицейские начали поиски и вскоре увидели мужчину, голого по пояс хулигана, который, было очевидно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Затем он стал бросаться на патрульных. Полицейские применили к нему спецсредства – газовый баллончик и наручники.

Через несколько минут патрульные заметили, что мужчине стало плохо. Патрульные сняли наручники и начали оказывать первую неотложную помощь,вызвали карету скорой помощи. Но прибывшие медики спасти жизнь человека не смогли

Сейчас устанавливается личность умершего. Тело мужчины направят на проведение экспертизы с целью установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств будет предоставлена правовая квалификация случившемуся.

Как сообщалось, в Запорожской области полицейские были ранены при задержании злоумышленника, который бросил в стражей порядка гранату.

Также сообщалось о том, что в Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов.

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Тег смерть, Николаев, дебошир

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