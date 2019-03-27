В Николаеве задержанный дебошир скончался на руках у полиции
К нему всего лишь применили спецсредства
В Николаеве полиция расследует обстоятельства смерти гражданина, задержанного 26 марта за дебош. Мужчина умер спустя несколько минут после задержания.
Как сообщает полиция Николаевской области, около десяти часов вечера поступило сообщение, что в Заводском районе в жилом квартале происходит драка. Свидетели рассказали, что неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, цеплялся к жене и ударил мужа. После чего он скрылся во дворах многоэтажек.
Полицейские начали поиски и вскоре увидели мужчину, голого по пояс хулигана, который, было очевидно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Затем он стал бросаться на патрульных. Полицейские применили к нему спецсредства – газовый баллончик и наручники.
Через несколько минут патрульные заметили, что мужчине стало плохо. Патрульные сняли наручники и начали оказывать первую неотложную помощь,вызвали карету скорой помощи. Но прибывшие медики спасти жизнь человека не смогли
Сейчас устанавливается личность умершего. Тело мужчины направят на проведение экспертизы с целью установления причины смерти. После выяснения всех обстоятельств будет предоставлена правовая квалификация случившемуся.
Как сообщалось, в Запорожской области полицейские были ранены при задержании злоумышленника, который бросил в стражей порядка гранату.
Также сообщалось о том, что в Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Николаеве задержанный дебошир скончался на руках у полиции". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Николаева пьяный водитель выехал на тротуар
В ДТП обошлось без пострадавших благодаря ночному времени суток