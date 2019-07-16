В Кривом Роге мужчина с ножом ограбил магазин

В результате нападения продавщица получила ножевое ранение

Фото: Pixabay

В Кривом Роге мужчина ударил ножом продавщицу магазина и забрал из кассы крупную сумму. Как сообщили в Криворожском отделении полиции корреспонденту "Сегодня", инцидент произошел вечером 15 июля.

Выяснилось, что в микрорайоне Восточный-1 в Долгинцевском районе города 37-летний ранее судимый местный житель нанес ранение женщине и забрал из кассы около четырех тысяч гривен.

"Во время розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность преступника. Его задержали в одном из дворов этого района. В данный момент он задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – рассказали в полиции.

Женщину с ножевым ранением плеча госпитализировали. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "разбой". Если суд докажет вину подозреваемого, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, не так давно под Киевом поймали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

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