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В Кривом Роге от памятника Хмельницкому отвалилась рука с булавой: фото

25 июня, 15:13

Горожане выложили в соцсетях фото с "безруким" памятником

У памятника Хмельницкому "отвалилась" рука с булавой
У памятника Хмельницкому "отвалилась" рука с булавой. Фото: Первый криворожский

В Днепропетровской области у памятника Богдану Хмельницкому, установленному в Кривом Роге, отвалилась рука. Инцидент произошел на Гданцевке – там местные жители заметили фрагмент статуи, лежащий у постамента.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского районного совета, которому уже известно о происшествии, сообщает "Первый криворожский".

Местные жители отмечают, что подобный конфуз происходит не в первый раз – ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

Напомним, что в Киеве разрушается памятник основателям города – братьям Хориву, Кию и Щеку, а также их сестре Лыбедь. Скульптурная композиция расположена на набережной Днепра недалеко от станции метро "Днепр". В 2010 году уже произошло обрушение задней части ладьи и фигуры братьев Щека и Хорива.

Также отметим, что в Ивано-Франковской области несколько архитектурных памятников национального значения находятся на грани исчезновения. Выдающиеся сооружения разрушаются на глазах, и шансов на их спасение – мало.

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Тег памятник, Кривой Рог, богдан хмельницкий

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