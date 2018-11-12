В Смеле будет введено чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла

12 ноября в городе Смела Черкасской области объявят чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Решение об этом ранее принял Смелянский горсовет.

С холодными батареями стоят не только дома, но и больницы, школы и детские сады. При сильном падении температуры учебные заведения 68-тысячного города могут закрыть на неопределенное время.

Городские власти обвиняют во всем задолженность компании "Энергоинвест" поставщикам газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Более миллиона украинцев до сих пор не получают тепла

ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от властей Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия "Смела Энергоинвест" в размере более 200 млн грн. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.

Власти Смелы прекратила сотрудничество с ООО "Смела Энергоинвест" из-за невыполнения обязательств по поставкам тепла потребителям. Основным поставщиком тепла стало предприятие "Смилакомунтеплоенерго".

Ранее мы уже писали, что из-за новых цен на газ в Украине подорожает отопление.

Как известно, цены на газ были повышены с 1 ноября.

Не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.