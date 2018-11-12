В Смеле будет введено чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла

Вчера, 23:58

Городские власти обвиняют во всем задолженность компании "Энергоинвест" поставщикам газа

фото из открытых источников
фото из открытых источников

12 ноября в городе Смела Черкасской области объявят чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Решение об этом ранее принял Смелянский горсовет.

С холодными батареями стоят не только дома, но и больницы, школы и детские сады. При сильном падении температуры учебные заведения 68-тысячного города могут закрыть на неопределенное время. 

Городские власти обвиняют во всем задолженность компании "Энергоинвест" поставщикам газа. 

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ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от властей Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия "Смела Энергоинвест" в размере более 200 млн грн. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.

Власти Смелы прекратила сотрудничество с ООО "Смела Энергоинвест" из-за невыполнения обязательств по поставкам тепла потребителям. Основным поставщиком тепла стало предприятие "Смилакомунтеплоенерго".

Ранее мы уже писали, что из-за новых цен на газ в Украине подорожает отопление.

Как известно, цены на газ были повышены с 1 ноября.

Не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.
газ, отопление, чрезвычайное положение, больницы, учебные заведения, горсовет, смела, Черкасская область
Источник:

"Сегодня"

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