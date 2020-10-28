В Кривом Роге поезд сошел с рельсов (фото)

В Кривом Роге Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 28 октября в 4:10 на окраине города. В результате происшествия люди не пострадали.

Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Также полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности на месте ЧП.

По данному факту копы открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области сошел с рельсов и перевернулся поезд с зерном. Жертв и пострадавших нет. Авария произошла на частном подъездном пути. Поезд тоже частный.

Также напомним, в Днепре сошел с рельсов товарный поезд. Авария с составом, груженым металлом, произошла ранним утром. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай. ЧП произошло на станции "Зодчих".

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