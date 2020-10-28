Українська
$ 28,37
33,56
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Кривом Роге поезд сошел с рельсов (фото)

28 октября, 10:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте происшествия работает полиция

В Кривом Роге Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 28 октября в 4:10 на окраине города. В результате происшествия люди не пострадали.

Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Также полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности на месте ЧП.

По данному факту копы открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Реклама

В тренде
Фейковый избирательный участок в Сумской области: появились подробности

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области сошел с рельсов и перевернулся поезд с зерном. Жертв и пострадавших нет. Авария произошла на частном подъездном пути. Поезд тоже частный.

Также напомним, в Днепре сошел с рельсов товарный поезд. Авария с составом, груженым металлом, произошла ранним утром. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай. ЧП произошло на станции "Зодчих".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поезда полиция Кривой Рог сошел с рельсов Днепропетровская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городах
Выборы мэров в Украине: результаты экзитполов в 12 городахУкраина
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналистку
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналисткуПолитика
В Днепропетровской области задержали пару, которая торговала самодельным оружием (фото)
В Днепропетровской области задержали пару, которая торговала самодельным оружием (фото)Днепр
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийстве
Затолкали в машину и отвезли в лесополосу: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком убийствеДнепр
Под Днепром неиспользованные бюллетени рубили топором: видео
Под Днепром неиспользованные бюллетени рубили топором: видеоДнепр
Результаты экзитполов. За кого голосовали украинцы на выборах в городские советы (список)
Результаты экзитполов. За кого голосовали украинцы на выборах в городские советы (список)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять