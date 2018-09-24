В Кривом Роге водитель маршрутки "под кайфом" перевозил пассажиров

В городе Кривой Рог Днепропетровской области правоохранители задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел 22 сентября, около 17:30 в районе проспекта Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

О случившемся полицейские узнали от горожан, которые ехали в маршрутном такси: люди предположили, что водитель маршрутки может находиться в состоянии наркотического опьянения, и решили сообщить копам об этом.

"Патрульные остановили указанный автомобиль Mercedes-Benz и пообщались с водителем. В ходе беседы инспекторы заметили у него признаки наркотического опьянения и предложили пройти тест в медицинском учреждении. Он отказался. На него составили протокол по ст. 130 КУоаП ("Управлении транспортным средством в состоянии опьянения") и изъяли права", – рассказала "Сегодня" временно исполняющая обязанности пресс-офицера полка патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

В свою очередь, водитель пояснил полицейским, что наркотические средства он не принимает, однако его внешний вид, как подчеркивают копы, говорил совершенно о другом.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали банду наркоторговцев – на их счету заказные убийства, рейдерские захваты, шантажи и наркоторговля.

Мы также сообщали, что в Днепре копы вместе с активистами искали на дороге водителей под градусом. Во время первого рейда удалось остановить три авто, в салоне которых сидели люди подшофе.