Отомстила за побои: в Днепропетровской области женщина зарезала мужа

В поселке Полтавка Днепропетровской области, в которой не так давно в кафе произошла поножовщина, женщина кухонным ножом зарезала мужа после того, как он ее избил. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Инцидент произошел 23 сентября. Во время распития спиртных напитков муж и жена поссорились, после чего мужчина избил супругу. Избитая женщина вышла в соседнюю комнату, а вернувшись из нее с кухонным ножом напала на мужчину. После содеянного она вызвала "скорую", но ее супруг от полученных травм скончался до приезда медиков.

Как сообщили в пресс-службе Криворожской прокуратуры, сейчас решается вопрос о вручении женщине сообщения о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее в Днепропетровской области мужчина убил женщину ради ковра и самовара.

А в городе Зеленодольск Днепропетровской области изверг изнасиловал и до смерти замучил женщину пилой и электротоком.