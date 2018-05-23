В лесу под Днепром нашли крупный тайник армейских мин и гранат: опубликованы фото

Сегодня, 10:14

Копы и СБУ предположили, что боеприпасы были вывезены из зоны боевых действий на Донбассе

Фото: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области
Фото: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Оперативники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в лесополосе на окраине Днепра крупный тайник боеприпасов, в котором оказались сотни гранат и десятки мин с армейской маркировкой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Опасный арсенал на улице Березановской в Днепре обнаружили оперативники управления уголовного розыска Нижнеднепровского отделения полиции, взрывотехники и сотрудники СБУ. По имеющейся информации, боеприпасы были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Среди найденного в тайнике – около 250 гранат ВОГ для подствольного гранатомета, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, почти 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы.

Все обнаруженные предметы в присутствии понятых были опечатаны и направлены на экспертизу. По факту обнаружения арсенала было открыто уголовное производство по статье "незаконный оборот оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ". В рамках расследования будут устанавливаться люди, причастные к поставкам оружия с востока страны.

Напомним, ранее в Запорожье ликвидировали деятельность преступной группировки, которая занималась поставкой и сбытом огнестрельного оружия на заказ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Напомним, на Прикарпатье у жителя поселка Делятин Надвирнянского района работники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов.
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Источник:

"Сегодня"

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