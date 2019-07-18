В Новомосковске задержали подростка с крупной партией наркотиков

17-летнему парню грозит до 10 лет тюрьмы

В Новомосковске задержали подростку с крупной партией наркотиков. Фото: Нацполиция

В городе Новомосковск Днепропетровской области полицейские задержали 17-летнего парня, в рюкзаке у которого обнаружилась крупная партия наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Копы изъяли из рюкзака, а также из квартиры, в которой он проживал, 50 пластиковых ампул, пять медицинских шприцов с опием и 99 пакетиков с метамфетамином. Все обнаруженное было направлено на экспертизу.

Кроме того, у него обнаружили немалую сумму денег, которые он якобы получил за сбыт опасных веществ. Полицейские установили, что подросток – житель Кривого Рога, который перебрался в Новомосковск, чтобы торговать наркотиками.







"По данному факту следственным отделом Новомосковского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (по статье о незаконном хранении и сбыте наркотических веществ – Ред.). Продолжается досудебное расследование", – сообщили в пресс-службе.

Если суд докажет вину задержанного, он может отправиться за решетку на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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