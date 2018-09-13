В полиции опровергли информацию о массовом отравлении детей в Днепре

Сегодня, 16:49

В больницы города обратились 17 детей с жалобами на ухудшение самочувствия

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Информацию о массовом отравлении детей в одной из школ Днепра опровергли  правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Кроме того, в полиции отметили, что на данный момент в больницы города обратились 17 детей в возрасте от 7 до 12 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. Диагнозы детей пока еще устанавливаются.

"Полицейские Чечеловского ОП внесли информацию в журнал единого учета. На месте работают сотрудники ювенальной превенции", - добавили правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в школе в Днепре, ученики которой попали в больницу с подозрением на отравление, специальная комиссия проводит проверки для выяснения причин инцидента.

Кроме того, инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.

"Если это отравление, а не ротавирусная инфекция, виновные будут отвечать в полной мере. Я буду обращаться к правоохранителям и в Госпродпотребслужбу, чтобы эту историю не пытались решить внутри гуманитарного департамента или в кругу ответственных лиц. Если виновны поставщики, руководство школы или персонал – они будут отвечать", – сказал Филатов.

Напомним, не так давно в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека. 
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