В школе Днепра распылили слезоточивый газ
Во время происшествия в помещениях учебного заведения находились 360 человек
В Днепре спасателям поступило сообщение, что в школе № 122 на улице Кожедуба распылили неизвестное вещество, по предварительным данным – слезоточивый газ.
"Во время происшествия в помещениях учебного заведения находились 31 работник и 329 учеников. До прибытия спасателей все школьники были выведены на улицу работниками заведения. На месте происшествия в полуподвальном помещении, где находятся учебные классы, в одном из них обнаружен баллон с маркировкой "Перец-4", – сообщают сегодня, 23 января, в ГСЧС.
Спасатели провели измерения воздуха на наличие вредных веществ. Превышение норм предельно допустимой концентрации в воздухе не обнаружено. Угрозы как окружающей среде, так и учебному процессу нет. Сотрудники скорой помощи обследовали четырех учеников, которые обратились за помощью. Состояние детей – удовлетворительное.
Напомним, сегодня в харьковской школе № 108 сегодня распылили газовый баллончик.
Ранее в Харькове 11-классник распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, парень брызнул струей газа в лицо ученику 8 класса, который заступился за девочку 2-го класса. После конфликта старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по всему первому этажу.
Также мы писали, что на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ тогда были эвакуированы 500 учеников эвакуировали. Также мы писали о том, как в школе города Надворная Ивано-Франковской области один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. После этого в больнице оказалась девочка.
Вы сейчас просматриваете новость " В школе Днепра распылили слезоточивый газ". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре подожгли магазин дорогой одежды
Неизвестные разбили витрину и бросили внутрь зажигательную смесь
В Черниговской области с начала года в пожарах погибли 15 человек
В последнее время случаи летального исхода пожаров в регионе участились