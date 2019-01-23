В школе Днепра распылили слезоточивый газ

Во время происшествия в помещениях учебного заведения находились 360 человек

Фото: ГСЧС

В школе Днепра распылили слезоточивый газ //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/89f/565/5c489f565f789.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/89f/565/5c489f565f789.jpg 2019-01-23T19:08:00+02:00 Днепр Во время происшествия в помещениях учебного заведения находились 360 человек

В Днепре спасателям поступило сообщение, что в школе № 122 на улице Кожедуба распылили неизвестное вещество, по предварительным данным – слезоточивый газ.

"Во время происшествия в помещениях учебного заведения находились 31 работник и 329 учеников. До прибытия спасателей все школьники были выведены на улицу работниками заведения. На месте происшествия в полуподвальном помещении, где находятся учебные классы, в одном из них обнаружен баллон с маркировкой "Перец-4", – сообщают сегодня, 23 января, в ГСЧС.

Спасатели провели измерения воздуха на наличие вредных веществ. Превышение норм предельно допустимой концентрации в воздухе не обнаружено. Угрозы как окружающей среде, так и учебному процессу нет. Сотрудники скорой помощи обследовали четырех учеников, которые обратились за помощью. Состояние детей – удовлетворительное.

Напомним, сегодня в харьковской школе № 108 сегодня распылили газовый баллончик.

Ранее в Харькове 11-классник распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, парень брызнул струей газа в лицо ученику 8 класса, который заступился за девочку 2-го класса. После конфликта старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по всему первому этажу.

Также мы писали, что на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ тогда были эвакуированы 500 учеников эвакуировали. Также мы писали о том, как в школе города Надворная Ивано-Франковской области один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. После этого в больнице оказалась девочка.

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