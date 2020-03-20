В Украине крупные сети объединились: будут доставлять продукты по себестоимости

Торговцы обещают, что продукты будут доставляться по себестоимости

В Днепропетровской области три крупных компании – АТБ, Rozetka и "Новая почта" объединились по просьбе президента Владимира Зеленского и готовятся доставлять украинцам продукты, чтобы помочь им придерживаться правил карантина и оставаться дома.

Эта услуга пока что работает в тестовом режиме, а функции решили распределить таким образом – АТБ формирует наборы и продает продукты по минимально возможной стоимости.

В свою очередь, Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно (у АТБ есть розничная сеть, но нет онлайна), а "Новая почта" осуществляет доставку по себестоимости.

Ожидается, что время доставки составит три-пять часов с момента заказа до момента получения набора.

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"Сегодня мы вместе с АТБ и "Новой почтой" начинаем доставлять пищевые продукты домой. Пилотный проект запускаем в Днепропетровской области. За неделю надеемся протестировать формат и понять, насколько людям подходит наше предложение, будут ли они пользоваться такой услугой", - объяснил один из основателей сервиса Rozetka Владислав Чечоткин.

Планируется, что украинцам предложат три продуктовых набора – на сумму от 400 до 700 гривен. Базовый набор содержит: яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло и салфетки.

После тестового периода проект планируют расширить по всей Украине.

Напомним, ранее советник главы МВД предупредил о серьезном ужесточении карантинных мероприятий и введении чрезвычайного положения, а также о возможном введении комендантского часа и ограничении передвижения граждан.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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