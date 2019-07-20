Во Львовской области фургон сбил семилетнего велосипедиста

Мальчика с переломом ноги госпитализировали в больницу

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В городе Броды фургон Peugeot Boxer сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

ДТП произошло около 15:15 19 июля на улице Ивана Франко. Как выяснилось, за рулем Peugeot находился 63-летний местный житель. В результате аварии мальчик получил закрытый перелом ноги, его госпитализировали в одну из больниц Львова.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в полиции.

Напомним, 19 июля недалеко от села Вита Почтовая под Киевом легковушка Audi сбила мужчину и двух женщин. Все пешеходы погибли. Предварительно, водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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