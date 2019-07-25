Выборы в Днепре: "Жажда перемен победила лень", опубликована инфографика

Фаворитами нынешней гонки стали "слуги народа" и один нардеп со стажем

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия подвела итоги парламентской гонки. "Сегодня" проанализировали, кто получил кредит доверия от днепрян и будет представлять интересы жителей региона под куполом Верховной Рады.

В родном для президента Владимира Зеленского регионе стабильно лидировала партия "Слуга народа", набрав в многомандатных мажоритарных округах в среднем 56,7% голосов избирателей.

На втором месте с результатом в 15,17% голосов оказалась "Оппозиционная платформа – За жизнь", и замыкает тройку лидеров ВО "Батькивщина", которой отдали предпочтение 4,7% голосовавших.

А вот лидеры всеукраинской гонки — партии "Европейская Солидарность" и "Голос" — заслужили поддержку лишь 4,64% и 2,22% днепрян соответственно.

"Ожидали, что летом будет низкая явка, но она была совершенно стандартной для парламентских выборов. Жажда перемен оказалась выше летней лени. Чего никто не мог спрогнозировать, так это большого разрыва в одномандатных округах, который не смогли компенсировать ни добрые дела, ни ресурсы, ни условная гречка", — говорит эксперт по стратегическим коммуникациям Владислав Михеев.

МАЖОРИТАРЩИКИ.

В большинстве одномандатных мажоритарных округов победу одержали "слуги народа", потеснив бывших нардепов и представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь". Так, представлять интересы днепрян в Раде будут адвокат, предприниматели, доцент столичного вуза, менеджер рекламного агентства и руководители предприятий.

Из 17 округов области представители "Слуги народа" уступили лишь один: в 37-м, который охватывает часть Кривого Рога, Апостоловский, Криворожский, Софиевский и Широковский районы, с минимальным отрывом победил нардеп со стажем Дмитрий Шпенов. За плечами 40-летнего политика – три созыва в ВР.

"Благодарен своему политическому, но не идеологическому оппоненту Игорю Фартушному за честную и порядочную кампанию", — написал на странице в соцсети Шпенов.

Вместе с ним баллотировались еще девять народных избранников, однако повторить успех прошлых выборов им не удалось. С треском провалил выборы в 30-м округе нардеп Александр Дубинин, который пришел к финишу 12-м, набрав всего 970 голосов, в то время как в 2014-м ему доверились 17 887 избирателей.

Не получил большой поддержки электората и экс-мэр Днепра Иван Куличенко. Политик со стажем взял в 28-м округе "бронзу", набрав 13,49% голосов. А настоящий прорыв совершил, пожалуй, самый узнаваемый в Днепре кандидат от "Слуги народа" – актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков, которого зрители знают как Юзика. Он не оставил ни единого шанса оппонентам, набрав 60,83%.

"В мажоритарных округах ожидали большего сопротивления старых, укоренившихся на местах кандидатов, у которых есть история взаимоотношений с электоратом. Ведь многие округа кандидаты готовили под себя давно: там, где планировали баллотироваться представители предыдущей власти, выделялись деньги, ремонтировали школы, больницы, открывали какие-то объекты. Выборы же показали, что сработал запрос на социальную справедливость, и, как говорят, "телевизор победил холодильник", — говорит Владислав Михеев.

РЕЙТИНГ И КЛОНЫ.

Проанализировав рейтинги на старте кампании, многие сильные политигроки не стали вступать в гонку.

"У нас было много округов, в которых у представителей "Слуги народа" практически не было конкурентов. В числе таких — 30-й округ в Днепродзержинске и 24-й в Днепре. При всем уважении к нардепу Юрию Березе (занял третье место. — Авт.), было видно, что это, скорее, шаг отчаяния, ведь он в этом округе никогда не присутствовал, занимаясь другими районами", — говорит политолог Виктор Пащенко.

По его словам, "в 25-м округе сильную конкуренцию составляли нардеп Максим Курячий и Загид Краснов, которые достаточно сильно работали в округе – возможно, если бы не это противостояние, один из них мог одержать победу".

Эксперты уверяют, что на руку представителям "Слуги народа" сыграл партийный рейтинг, и можно было ничего не делать.

"Парадоксально, но в Днепропетровской области кто больше всего работал в округе и вкладывал в избирательную кампанию, тот получил результат хуже, чем остальные", — говорит Пащенко.

Куда большая угроза исходила от технических кандидатов — однофамильцев и людей, которые в своих данных указывали одноименные пропрезидентской партии организации. Так, в 37-м округе, где "слуга народа" уступил с минимальным преимуществом всего в 1208 голосов (1,7%), мы насчитали пять кандидатов – от ЧП "Зе! Слуга народа", ОО "Слуга для народа" и общественного движения "Слуга народа", которые в сумме набрали 15,89% голосов.

"Мы занимались экзитполами и первые пару часов были в замешательстве. Выходя с участка, люди говорили, что голосовали за "Слугу народа", при этом не могли назвать фамилию. Из-за того, что многие не знают своих кандидатов, удалось перетянуть голоса", — говорит политолог Виктор Пащенко.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Днепре: "Жажда перемен победила лень", опубликована инфографика". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"