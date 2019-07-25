Одесситы на службе у народа: восемь новичков и три "ветерана"

В ЦИК подсчитали голоса, но поражение приняли не все кандидаты

Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов по Одесской области. Партия "Слуга народа" уверенно побеждает в 10 из 11 округов, а ее мажоритарщики уступили соперникам лишь в трех округах. "Сегодня" выяснили, кто будет представлять регион под куполом Рады.

Напомним, по данным Центризбиркома, явка избирателей в области составила 46,97%. Это почти на 12% меньше, чем на президентских выборах: тогда своим правом голоса воспользовались 58,95% избирателей.

УСТУПИЛИ "ОПЫТУ".

В трех округах, которые не удалось покорить представителям президентской партии, первенство досталось политикам со стажем.

Это действующий нардеп Алексей Гончаренко, который прошел в парламент в 2014-м, уже имея за плечами опыт работы в городском и областном советах, его коллега Антон Киссе, для которого это будет уже четвертая каденция (впервые он стал нардепом в 2004-м, победив на довыборах), а также председатель облсовета Анатолий Урбанский. Последний принял эстафету от своего брата Александра Урбанского — нардепа VIII созыва.

Руководитель областного штаба "Слуги народа" Андрей Прокопенко признал поражение в этих округах: "Мы выиграли в восьми округах. Мы выиграли честно, без грязи. В трех округах мы уступили, но это повод стать сильнее и идти вперед".

Впрочем, "слугам народа" удалось обойти политических "тяжеловесов", в числе которых нардеп шести созывов Сергей Кивалов. Он, напомним, еще до момента окончания подсчета голосов по электронным протоколам, признал свое поражение.

Политик записал видеообращение, в котором рассказал, что поздравил оппонента Алексея Леонова по телефону и пожелал ему успехов. А вот проигравший гонку депутат облсовета Виталий Саутенков отреагировал на результаты иначе.

"Уже скоро ряды Рады будут почти полностью заполнены фотографами, шоуменами, бодибилдерами, папиными сынками и разного рода персонажами без высшего образования. Хочется верить в обратное, но мне кажется, что в начале будет очень смешно, потом будет очень грустно, затем — страшно, а в конце — больно", – заявил он.

Между тем, киевский политолог Александр Кочетков считает: украинцы верят, что только дилетанты "способны сломать старую ненавистную им систему власти".

"Новые лица, пускай они полные дилетанты, — это твердая позиция нашего общества. Как угодно, но не так, как было, — это итог всех 28 лет независимости, а последних пяти в особенности", — говорит Кочетков.

По словам одесского политолога Ярослава Католика, лидерам гонки за кресло в парламенте помог выиграть высокий уровень доверия к президенту.

"Как только они говорили, что баллотируются от Зеленского, это уже давало огромный плюс к их победе. Судя по Одессе, этого было достаточно. Я уверен, что люди не особо беспокоились о том, за кого голосовать. Они просто видели, что есть возможность изменить политическую систему", – отметил эксперт.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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