Вынес из магазина дорогой алкоголь и закуску: в Днепре задержали дерзкого грабителя
Мужчина украл крабовые палочки и дорогой алкоголь
В Днепре правоохранители задержали мужчину, который украл в супермаркете дорогой алкоголь и закуску. Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.
Как стало известно, инцидент произошел вечером 26 марта в центре Днепра, на Европейской площади. Гражданин зашел в магазин, набрал в пакет разные продукты, в том числе дорогой алкоголь и крабовые палочки, после чего выбежал из супермаркета. Охраннику его догнать не удалось, однако на помощь прибежали полицейские.
"Патрульные увидели мужчину, который с полным пакетом продуктов выбежал из магазина и попытался убежать от охранника. Инспекторы сразу отреагировали на правонарушение — они быстро догнали и задержали гражданина", — отметили в управлении патрульной полиции.
На мужчину надели наручники, а на место вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции.
Напомним, недавно в Днепре преступники взорвали и ограбили банкомат. Вследствие чего в магазинах выбило стеклянные окна и двери.
Также мы сообщали, что в Днепре мужчина вырвал у женщины деньги сразу после того, как она сняла их с банкомата.
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