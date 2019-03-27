Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Вынес из магазина дорогой алкоголь и закуску: в Днепре задержали дерзкого грабителя

Сегодня, 12:17

Мужчина украл крабовые палочки и дорогой алкоголь

Фото: патрульная полиция в Днепропетровской области
Фото: патрульная полиция в Днепропетровской области.
Вынес из магазина дорогой алкоголь и закуску: в Днепре задержали дерзкого грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4c/74c/5c9b4c74c3fe1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4c/74c/5c9b4c74c3fe1.jpg Днепр Мужчина украл крабовые палочки и дорогой алкоголь

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который украл в супермаркете дорогой алкоголь и закуску. Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 26 марта в центре Днепра, на Европейской площади. Гражданин зашел в магазин, набрал в пакет разные продукты, в том числе дорогой алкоголь и крабовые палочки, после чего выбежал из супермаркета. Охраннику его догнать не удалось, однако на помощь прибежали полицейские.

"Патрульные увидели мужчину, который с полным пакетом продуктов выбежал из магазина и попытался убежать от охранника. Инспекторы сразу отреагировали на правонарушение — они быстро догнали и задержали гражданина", — отметили в управлении патрульной полиции.

На мужчину надели наручники, а на место вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции.

Напомним, недавно в Днепре преступники взорвали и ограбили банкомат. Вследствие чего в магазинах выбило стеклянные окна и двери.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина вырвал у женщины деньги сразу после того, как она сняла их с банкомата.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ограбление, Днепр, задержание, магазин, мужчина

Вы сейчас просматриваете новость " Вынес из магазина дорогой алкоголь и закуску: в Днепре задержали дерзкого грабителя". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом

Сегодня, 11:22

Рецидивист пытался ограбить заведение, угрожая девушке-администратору ножом

Дерзкое ограбление в Харьковской области: жертвой вора стала пожилая женщина

Вчера, 16:21

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

Вырвал из рук деньги: в Днепре произошло дерзкое ограбление

Вчера, 14:21

Грабителю грозит до шести лет тюрьмы

В Мелитополе грабители вскрыли сейф и унесли денег и золота на 70 тысяч гривен

Вчера, 03:03

Воры проникли в дом, взломали сейф и похитили ценное имущество

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

Елена Беркова: «Нет предела совершенству»

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Полк «Азов» поддержал "Нацкорпус"

Пиарное самоубийство Гладковских

Названы продукты, которые улучшают кровообращение

Германия вернула Украине грамоту Петра І

В Украине дали полезные рекомендации получателям субсидий
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Исповедь успешного мужчины, который женился на молоденькой

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались