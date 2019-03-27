Вынес из магазина дорогой алкоголь и закуску: в Днепре задержали дерзкого грабителя

Мужчина украл крабовые палочки и дорогой алкоголь

Фото: патрульная полиция в Днепропетровской области.

Вынес из магазина дорогой алкоголь и закуску: в Днепре задержали дерзкого грабителя Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b4c/74c/5c9b4c74c3fe1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b4c/74c/5c9b4c74c3fe1.jpg 2019-03-27T12:17:00+02:00 Днепр Мужчина украл крабовые палочки и дорогой алкоголь

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который украл в супермаркете дорогой алкоголь и закуску. Об этом сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 26 марта в центре Днепра, на Европейской площади. Гражданин зашел в магазин, набрал в пакет разные продукты, в том числе дорогой алкоголь и крабовые палочки, после чего выбежал из супермаркета. Охраннику его догнать не удалось, однако на помощь прибежали полицейские.







"Патрульные увидели мужчину, который с полным пакетом продуктов выбежал из магазина и попытался убежать от охранника. Инспекторы сразу отреагировали на правонарушение — они быстро догнали и задержали гражданина", — отметили в управлении патрульной полиции.

На мужчину надели наручники, а на место вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции.

Напомним, недавно в Днепре преступники взорвали и ограбили банкомат. Вследствие чего в магазинах выбило стеклянные окна и двери.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина вырвал у женщины деньги сразу после того, как она сняла их с банкомата.

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