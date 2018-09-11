Задержание известного блогера в Днепре: Ананьев заявил о финале истории

Известного блогера и ветерана АТО Валерия Ананьева, который был задержан в Днепре перед началом презентации собственной книги, отпустили из-под стражи еще до начала судебного заседания. Об этом сообщает "112 Украина".

"Ананьев вышел и сообщил, что его отпустили и что он помирился с потерпевшим по делу". При этом в полиции объяснили, что его отпустили на поруки народного депутата", – говорится в сообщении, а дело еще не закрыто.

В свою очередь, сам Ананьев опубликовал в своем Facebook небольшое видео, в котором он сообщил, что дело закрыто, а потерпевший забрал свое заявление.

"Меня выпустили. Обвинений нет, как я и говорил. Смотрите, то, что мне приписали... Спикер полиции Днепропетровской области писала, что я не являлся на суд, избегал чего-то. Так вот, все это – неправда. Я не получал ни одного сообщения, нет ни одной бумажки, на которой есть какая-либо запись, какая-либо моя подпись, что я был каким-то образом уведомлен о данном деле", – заявил блогер.

Также он добавил, что заявления о "сотрудничестве адвоката с полицейскими по этому делу, это вообще смешно, потому что, до вчерашнего вечера никакого адвоката, который вел мое дело, его не существовало".

"Вчера вечером, когда я еще ничего не знал, я сказал, что если бы я что-нибудь об этом деле знал, оно бы решилось очень быстро, потому что оно очень мелкое. И сегодня днем, когда я оказался в отделении, я этим вопросом занялся, и все решилось буквально за полчаса. Причем большая часть этого времени была потрачена на заполнение бумажек", – резюмировал он.

Кроме того, блогер выразил надежду на то, что инцидент с его задержанием стал следствием неквалифицированной работы следствия и снова заявил, что не имеет никаких претензий к стражам порядка, которые его задержали.

Также он заявил, что презентация книги в Днепре, сорванная задержанием, все-таки состоится и пригласил на нее жителей и гостей города.

Напомним, что бывшего десантника, воевавшего в зоне АТО, задержали за несколько минут до начала презентации его книги, назначенной в одной из библиотек Днепра. Закованного в наручники Ананьева доставили в Новомосковск, где 11 сентября должно было состояться судебное заседание по его делу. Позже в сети появились сообщение о том, что Ананьева отпустили из-под ареста.

Отметим, что сам блогер признался, что у него нет никаких претензий к стражам порядка, которые его задержали. Ананьев добавил также, что полностью признает свою вину в избиении человека и заверил, что неоднократно просил прощения и предлагал пострадавшему и его близким оплатить лечение.