"Заставь их страдать!": жертва 19-летнего маньяка из Днепра раскрыла жуткие подробности

Россиянин напал на женщину в Осло. Фото из открытых источников

В Днепре жертвы 19-летнего маньяка, который избивал и резал прохожих ради эффектного видео, поделились своими эмоциями и шокирующими подробностями нападений.

Своих подписчиков автор роликов призывал убивать людей, а сцены насилия в своих "клипах" сопровождал соответствующей музыкой и текстом: "Заставь их страдать!" "Убивай!" "Ломай им ноги!", призывая "чистить улицы" от "неправильных" людей.

По данным заместителя главы Днепровской прокуратуры Александра Карпенко, жертвами становились случайные прохожие, которых нападавший никогда не видел – маньяк атаковал людей не в одиночку: он каждый раз был с сообщниками. На данный момент следствию известно о пяти нападениях, в результате которых пострадали семь человек, сообщают "Факты".

"Иногда они нападали сразу на нескольких человек. Так было, когда задержанный напал на двух мужчин на Сичеславской набережной. Мужчины стояли и разговаривали, и внезапно их начали избивать. Угрожая ножом, злоумышленники завладели имуществом своих жертв: деньгами, мобильным телефоном, после чего нанесли несколько ножевых ранений", – заявил он.

Один из нападавших снимал происходящее на видео, а позже выложил его на Telegram-канале. Когда его задержали, он рассказал, что с ним "случилось помутнение рассудка".

"Этот человек чуть меня не убил! Восемь ножевых ранений. Он бил меня ножом в спину, пробил легкое. К счастью, меня быстро отвезли в больницу и прооперировали. Врачи сказали, что я родился в рубашке – чудом нож не задел другие жизненно важные органы. В одной руке преступник держал нож, которым наносил мне удары, а в другой — телефон с включенной камерой. Он снимал это зверство на камеру. Не знаю, маньяк он или просто сумасшедший. Но, судя по видео, он гордится тем, что сделал", - рассказал один из пострадавших по имени Дмитрий.

Он заверил, что никогда не встречал человека, который напал на него во время разговора с товарищем. При этом атаковала мужчин целая группа.

"Была компания, в которой было не меньше шести человек. Но если у всех остальных на лицах были маски или шарфы, то этот сумасшедший даже не пытался закрыть лицо. А началось все с того, что мы с товарищем просто разговаривали. Эта компания прошла мимо. Никто никому ничего не говорил. Отойдя на несколько метров, они неожиданно вернулись и брызнули в лицо из газовых баллончиков. После чего начали нас избивать", – рассказал днепрянин.

Дмитрий добавил, что нападавшие отобрали у жертв кошельки и все гаджеты, а потом на него набросился человек с ножом.

"Уже когда преступники убежали, я полез за своим телефоном и обнаружил, что у меня вся рука в крови. Резко стало нечем дышать. Товарищ тут же вызвал скорую и полицию. Мне повезло, что меня спасли", - признался мужчина.

После нападения были задержаны три человека. Одному из них, который едва не зарезал человека и снимал процесс на видео, всего 19 лет.

"Он студент престижного в Днепре университета. Из нормальной семьи, не судим. Ему предъявлено подозрение по статьям "Покушение на убийство" и "Разбой". А двум его сообщникам — по статье "Разбой". Мы устанавливаем остальных подельников и других потерпевших", – добавил представитель прокуратуры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Днепре несколько человек снимали на видео горящего бездомного, не делая попыток ему помочь.

Также стоит напомнить о том, как в Днепре подростки жестоко избили бездомных и оставили их умирать на улице: утром к прохожим обратился мужчина, который попросил вызвать скорую помощь для его друга – по словам бездомного, знакомому очень плохо и он может умереть.

Позже выяснилось, что он вместе со своим товарищем был сильно избит подростками – молодые люди, вооруженные металлическими прутами, без всяких причин напали на бездомных.

Ранее в Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы. Как выяснили стражи порядка, двое 12-летних школьников нанесли пострадавшему серьезные травмы, от которых тот позже скончался.

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