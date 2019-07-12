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Зеленский посетил "Южмаш" и КБ "Южное": что показали президенту на заводе

12 июля, 20:13

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент посетил главные конструкторские предприятия

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который 12 июля посетил с рабочим визитом Днепропетровскую область, побывал на расположенных здесь государственных предприятиях, о чем сообщила пресс-служба его администрации.

В частности, глава государства приехал на "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" ("Южмаш"), гендиректор которого Сергей Войт ознакомил Зеленского с работой предприятия, наработками и перспективами развития.

Президенту представили продукцию завода: ракетные комплексы, баки для горючего ракет-носителей, камеры, где проверяется их качество, детали для самолетов Ан-140, а также тракторы, троллейбусы и трамваи.

Владимир Зеленский также посетил "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", где его ознакомили с возможностями самоходной пусковой установки оперативно-тактического комплекса и представили крылатые ракеты и различные беспилотники (в том числе тактические и разведывательные).

На вопрос президента о привлечении молодых специалистов руководители заверили в том, что сотрудничают с талантливыми студентами профильных вузов, но для их привлечения необходимо повысить плату труда.

Также руководители заявили о необходимости обновление материально-технической базы заводов и государственных заказов.

Напомним, что в прошлом году "Южмаш" создал две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая принадлежит компании Orbital ATK. А годом ранее в США успешно запустили ракету, в создании которой участвовало предприятие.

Мы также писали о планах "Южмаша" инициировать создание в Украине плавучего космодрома.

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Тег завод, Зеленский, Южмаш, Днепропетровская область, КБ Южное

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