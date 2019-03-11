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Жестоко убил женщину: в Днепропетровской области копы задержали мужчину

Сегодня, 13:37

Мужчине также инкриминируют двойное нападение на пожилых женщин

Фото: Pixabay
Жестоко убил женщину: в Днепропетровской области копы задержали мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67d/0a5/5c767d0a5dde2.jpg Днепр Мужчине также инкриминируют двойное нападение на пожилых женщин

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении и убийстве пожилой женщины. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.

Как рассказали в полиции, 15 февраля ранее неоднократно судимый 38-летний житель Днепра с целью ограбления ворвался в дом, в котором жили три пожилые женщины. Двух из них – 72 и 84 лет – он побил молотком, забрал из дома деньги и ценности, после чего скрылся с места преступления.

После этого преступник наведался к своей родственнице. Он ворвался в ее дом и забил женщину до смерти. После чего "обчистил" дом  и покинул место случившегося.

"Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления подозреваемому грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") и ч. 3 ст. 187 ("Разбой") УК Украины, которая предусматривает максимальное наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отметили в отделе коммуникации ГУ НП области.

Напомним, недавно в Днепре мужчина с ножом напал на полицейского.

Также сообщали, что в Днепре правоохранители задержали преступную группировку, в состав которой входил известный крымский криминальный авторитет.

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Тег убийство, Днепр, задержание, мужчина, подозреваемый, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

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