Жестоко убил женщину: в Днепропетровской области копы задержали мужчину
Мужчине также инкриминируют двойное нападение на пожилых женщин
В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении и убийстве пожилой женщины. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.
Как рассказали в полиции, 15 февраля ранее неоднократно судимый 38-летний житель Днепра с целью ограбления ворвался в дом, в котором жили три пожилые женщины. Двух из них – 72 и 84 лет – он побил молотком, забрал из дома деньги и ценности, после чего скрылся с места преступления.
После этого преступник наведался к своей родственнице. Он ворвался в ее дом и забил женщину до смерти. После чего "обчистил" дом и покинул место случившегося.
"Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления подозреваемому грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") и ч. 3 ст. 187 ("Разбой") УК Украины, которая предусматривает максимальное наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отметили в отделе коммуникации ГУ НП области.
Напомним, недавно в Днепре мужчина с ножом напал на полицейского.
Также сообщали, что в Днепре правоохранители задержали преступную группировку, в состав которой входил известный крымский криминальный авторитет.
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