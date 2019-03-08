Житель Закарпатья до смерти избил женщину

Как оказалось, травмы потерпевшей нанес 44-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры

Фото: Нацполиция

Житель Закарпатья до смерти избил женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/14a/bab/5c814ababae94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/14a/bab/5c814ababae94.jpg 2019-03-08T05:45:00+02:00 Запад Как оказалось, травмы потерпевшей нанес 44-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры

На днях в поселке Великий Бычков Раховского района один из местных жителей обнаружил на улице женщину с телесными повреждениями, которая лежала на голой земле без сознания.

Следственно-оперативная группа установила личность пострадавшей – это 43-летняя местная жительница, которую доставили в Раховскую районную больницу. От полученных травм пострадавшая погибла в реанимационном отделении местной больницы. Об этом сообщают в полиции.

Как оказалось, травмы потерпевшей нанес 44-летний местный житель во время внезапно возникшей ссоры. Подозреваемого задержали и взяли под стражу на 60 суток, без возможности внесения залога. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства уголовного правонарушения.

Напомним, не так давно жительница Львовской области жестоко убила своего сожителя. Как предварительно установила следственно-оперативная группа, 47-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла несколько ударов ножом своему 53-летнему сожителю, в результате чего тот скончался в больнице.

Ранее в Волынской области мужчина из ревности деревянным черенком от лопаты избил жену. На следующий день женщина умерла в больнице от травм.

Также мы писали, что в Мариуполе мужчина жестоко избил жену и 13-летнюю падчерицуза немытую посуду, которую должна была убрать девочка.

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