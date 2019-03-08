Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Житель Закарпатья до смерти избил женщину

Сегодня, 05:45

Как оказалось, травмы потерпевшей нанес 44-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры

Фото: Нацполиция
Житель Закарпатья до смерти избил женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/14a/bab/5c814ababae94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/14a/bab/5c814ababae94.jpg Запад Как оказалось, травмы потерпевшей нанес 44-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры

На днях в поселке Великий Бычков Раховского района один из местных жителей обнаружил на улице женщину с телесными повреждениями, которая лежала на голой земле без сознания.

Следственно-оперативная группа установила личность пострадавшей – это 43-летняя местная жительница, которую доставили в Раховскую  районную больницу. От полученных травм пострадавшая погибла в реанимационном отделении местной больницы. Об этом сообщают в полиции.

Как оказалось, травмы потерпевшей нанес 44-летний местный житель во время внезапно возникшей ссоры. Подозреваемого задержали и взяли под стражу  на 60 суток, без возможности внесения залога. Следователи продолжают выяснять  все обстоятельства уголовного правонарушения.

Напомним, не так давно жительница Львовской области жестоко убила своего сожителя. Как предварительно установила следственно-оперативная группа, 47-летняя женщина во время бытового конфликта нанесла несколько ударов ножом своему 53-летнему сожителю, в результате чего тот скончался в больнице.

Ранее в Волынской области мужчина из ревности деревянным черенком от лопаты избил жену. На следующий день женщина умерла в больнице от травм.

Также мы писали, что в Мариуполе мужчина жестоко избил жену и 13-летнюю падчерицуза немытую посуду, которую должна была убрать девочка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег убийство, Закарпатье, арест, реанимация

Вы сейчас просматриваете новость " Житель Закарпатья до смерти избил женщину". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе полиция расследует гибель девушки, упавшей с 11-го этажа

Вчера, 17:36

Знакомые погибшей настаивают на том, что она не могла совершить самоубийство

Суд приговорил к смертной казни египтянина за убийство украинки

Вчера, 13:54

29-летняя Марина Адиклана была убита в феврале прошлого года в квартире в Хургаде

В Ужгороде судят хулигана, который систематически избивал полицейских

Вчера, 06:30

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы

В Хмельницкой области служебные собаки помогли раскрыть убийство

6 марта, 13:29

Служебные овчарки Бет и Бона привели правоохранителей прямо в дом преступника

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Мужчина сгорел заживо: не сказал жене пароль от мобильного

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

Вор в законе Гули начал войну в РФ

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Украине предложили решение по Азовскому морю
Загрузка...

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

Вчера, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Гриценко лидирует в президентском рейтинге в случае его поддержки

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев