Жуткое столкновение микроавтобуса и грузовика в Днепропетровской области: пострадали пять человек

В Днепропетровской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно, водитель Mercedes Sprinter нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Freightliner", – рассказали в полиции.

В результате аварии водитель и четыре пассажира Mercedes получили телесные повреждения: их госпитализировали в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.