В Запорожье произошло ДТП с машиной патрульной полиции

Женщина за рулем Skoda не рассчитала дистанцию и врезалась в полицейский Prius

В Запорожье произошла авария с участием машины патрульной полиции – женщина за рулем Skoda Octavia не рассчитала дистанции и врезалась в Toyota Prius.

Как сообщает TV5, инцидент произошел днем 8 августа, в районе остановки общественного транспорта на улице Плотинной в Днепровском районе города.

В результате аварии служебный автомобиль получил повреждения заднего левого крыла, заднего бампера, левой задней блокфары. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали о том, как из-за нарушения правил дорожного движения в селе Благовещенка Запорожской области грузовик врезался в ВАЗ. Тогда пострадали водитель легковушки и его пятилетний сын, который был госпитализирован.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.