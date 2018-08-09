В Запорожье произошло ДТП с машиной патрульной полиции

Сегодня, 11:20

Женщина за рулем Skoda не рассчитала дистанцию и врезалась в полицейский Prius

Фото: TV5
Фото: TV5

В Запорожье произошла авария с участием машины патрульной полиции – женщина за рулем Skoda Octavia не рассчитала дистанции и врезалась в Toyota Prius.

Как сообщает TV5, инцидент произошел днем 8 августа, в районе остановки общественного транспорта на улице Плотинной в Днепровском районе города.

В результате аварии служебный автомобиль получил повреждения заднего левого крыла, заднего бампера, левой задней блокфары. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали о том, как из-за нарушения правил дорожного движения в селе Благовещенка Запорожской области грузовик врезался в ВАЗ. Тогда пострадали водитель легковушки и его пятилетний сын, который был госпитализирован.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число серьезных происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек. 
ДТП, Запорожье, Prius

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье произошло ДТП с машиной патрульной полиции". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: ГСЧС в Николаевской области

В Николаеве столкнулись трамвай и легковушка: есть пострадавший

Сегодня, 10:40

В больницу госпитализировали пассажира легкового автомобиля

Днепр

Фото: ГСЧС

Новое ДТП с маршруткой в Днепропетровской области: опубликованы фото и видео

Сегодня, 10:35

В результате масштабной аварии ранения получили 15 человек
Загрузка...

Одесса

Фото: ГУНП в Одесской области

Страшное ДТП в Одессе: один человек погиб, шестеро - пострадали

Сегодня, 10:17

Столкнулись микроавтобус и легковушка

Происшествия

Фото: Информатор

Пьяное ДТП в Киеве: Mercedes врезался в грузовик, опубликованы фото

Сегодня, 09:20

В результате инцидента водитель легковушки оказался  в больнице
Загрузка...