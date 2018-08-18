Боевики пытками добились от Асеева "признания" в шпионаже – Геращенко

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 21-22 августа, украинская сторона будет требовать немедленно допустить координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша к украинскому журналисту Станиславу Асееву (Васину), из которого боевики выбили "признание" в шпионаже.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

"В Минске мы обратим внимание россиян на действия их подопечных с ОРДЛО, которые пытают журналиста. И будем требовать немедленного допуска к Стасу координатора ОБСЕ Тони Фриша", – подчеркнула она.

Геращенко также выразила уверенность, что "признание в шпионаже" от Асеева было достигнуто боевиками при помощи пыток.

"Боевики выбили из журналиста Станислава Асеева "признание в шпионаже". Этот ужас показали по российскому пропагандистскому ТВ. У меня нет никаких сомнений, что эти "признания" выбивались под пытками. Станислава содержат в полной изоляции, к нему не допускают родственников, ОБСЕ, МККК, и даже не в Донецком СИЗО, а в новосозданном концлагере на бывшем заводе", – отметила Геращенко.

Геращенко также сообщила, что Асеев внесен в списки на обмен, однако освобождение заложников заблокировано, и "впечатление, что Кремль не собирается пока никого отпускать, ни полуживого Олега Сенцова, ни морально подавленного Стаса, ни из тюрем РФ, ни с оккупированных территорий".

Как сообщалось, Радио Свобода, на которое работал Асеев, считает признание очень сомнительным.

Более детально о судьбе пленника боевиков читайте в материале сайта "Сегодня" "Станислав Васин: год в Изоляции".