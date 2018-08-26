На КПВВ на Донбассе пограничники обнаружили в авто охотничье ружье с патронами

Транспорт и товары, которые были в нем, переданы работникам ГФС для принятия правового решения

На Донбассе сотрудниками Госпогранслужбы был задержан автомобиль, следовавший через линию соприкосновения сторон. С помощью служебной собаки в авто обнаружено охотничье ружье и патроны к нему. Об этом сообщил отдел коммуникации Госпогранслужбы.

"На КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда во время осмотра двух автомобилей, которые двигались через линию соприкосновения, обнаружили сантехнические комплектующие, игральные карты, ветеринарные медицинские препараты и охотничье ружье с патронами. Оружие и патроны обнаружены с помощью служебной собаки", – говорится в сообщении.

Транспортное средство и товары переданы работникам ГФС для принятия правового решения, обнаруженное ружье и патроны изъяты сотрудниками полиции Донецкой области. Кроме того, в Национальную полицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Кроме того, на КПВВ "Новотроицкое" военнослужащие Донецкого отряда в ходе реализации оперативной информации обнаружили и задержали гражданку Украины, которая, вероятно, причастна к содействию участникам преступных организаций. Об этом сообщил отдел коммуникации со СМИ Госпогранслужбы.

"Сейчас в Национальную полицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 256 УК Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности)", – отмечено в сообщении.

Задержанную передали сотрудникам Волновахского отдела полиции ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

Как сообщалось, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" сотрудники ГФС и пограничной службы задержали мужчину с документами "ДНР", который предложил взятку за неразглашение данных о выявленных документах.

Ранее на контрольных пунктах въезда-выезда военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили медицинские препараты, которые пытались переправить на временно оккупированную территорию.

А на КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали мужчину с "георгиевской лентой" и печатной продукцией террористической группировки "ДНР".