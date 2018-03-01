За месяц – 100 раненых и 40 убитых: волонтер рассказал о тяжелейших потерях боевиков под Горловкой

В Горловку привозят раненых сепаратистов из Енакиево и Дебальцево

За февраль 2018 года потери боевиков т.н. "ДНР" и российских военных в районе оккупированной Горловки составили более ста человек ранеными и около четырех десятков убитыми.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев пишет на странице в Facebook.

По его данным, в течение прошлого месяца в городскую больницу Горловки №2, куда привозят раненых сепаратистов из прифронтовых Енакево и Дебальцево, поступили минимум 110 пациентов с осколочными и огнестрельными ранениями, десяток из которых скончались в стационаре.

Также через морг прошли еще минимум 30 "убитых" (максимум 10 – криминал, остальное – орки!), – сообщает волонтер.

Напомним, ранее волонтер и "Доктор Смерть" рассказали о потерях боевиков на Светлодарской дуге.

Также напомним, ранее сообщалось о массовом побоище в Донецке, где пьяные новороссы решали, чья "республика" главнее.

Там в массовом побоище у точек, где реализуется спиртное, на привокзальной площади, принимали участие пьяницы из микрорайона Октябрьский (Куйбышевский район) и примыкающей к авто- и железнодорожному вокзалам части Киевского района.

А группа экспертов "Информационное сопротивление" сообщает, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные безвозвратные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек.