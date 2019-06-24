23-летняя роженица умерла в Мариуполе: полиция начала расследование

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти роженицы в перинатальном центре

Фото: Pixabay

В Мариуполе правоохранители выясняют обстоятельства смерти 23-летней роженицы в перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.



"20 июня в 6:08 в перинатальный центр г. Мариуполя в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антенатальной (гибель плода наступила в период с 22-й полной недели беременности до начала родов. – Ред.) смертью ребенка. По результатам осмотра консилиумом врачей женщину перевели в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей проведено оперативное родоразрешение", – говорится в сообщении.



23 июня в 8:20 у роженицы начался отек легких. После проведения интенсивной терапии и повторного осмотра врачами женщину отправили в реанимацию. Однако предпринятые легочно-сердечные реанимационные мероприятия ей не помогли, в 14:30 из-за нарастающей полиорганной недостаточности женщина умерла.



В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается. С целью установления причин смерти женщины и ее ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, и наложен арест на изъятую медицинскую документацию.

Ранее в Авдеевке при родах умерла женщина и младенец. По факту смерти женщины и ребенка открыто уголовное производство.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Николаеве, когда роженица и ребенок умерли, пока врачи пытались поставить диагноз.

Также мы сообщали о том, что в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок. Кроме того, мы писали о том, какую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

Отметим, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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