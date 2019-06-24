Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

23-летняя роженица умерла в Мариуполе: полиция начала расследование

24 июня, 18:39

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти роженицы в перинатальном центре

Фото: Pixabay

В Мариуполе правоохранители выясняют обстоятельства смерти 23-летней роженицы в перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"20 июня в 6:08 в перинатальный центр г. Мариуполя в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антенатальной (гибель плода наступила в период с 22-й полной недели беременности до начала родов. – Ред.) смертью ребенка. По результатам осмотра консилиумом врачей женщину перевели в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей проведено оперативное родоразрешение", – говорится в сообщении.

23 июня в 8:20 у роженицы начался отек легких. После проведения интенсивной терапии и повторного осмотра врачами женщину отправили в реанимацию. Однако предпринятые легочно-сердечные реанимационные мероприятия ей не помогли, в 14:30 из-за нарастающей полиорганной недостаточности женщина умерла.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается. С целью установления причин смерти женщины и ее ребенка назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, и наложен арест на изъятую медицинскую документацию.

Ранее в Авдеевке при родах умерла женщина и младенец. По факту смерти женщины и ребенка открыто уголовное производство.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Николаеве, когда роженица и ребенок умерли, пока врачи пытались поставить диагноз.

Также мы сообщали о том, что в Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и ее ребенок. Кроме того, мы писали о томкакую ответственность могут понести украинские медики за врачебные ошибки.

Отметим, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег роды, новорожденный, роженица

Вы сейчас просматриваете новость " 23-летняя роженица умерла в Мариуполе: полиция начала расследование". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая разборка: как и когда нужно ставить ребенка "на учет"

17 июня, 07:00

На решение всех юридических вопросов у счастливых родителей есть только 30 дней

Женщина без признаков жизни родила здорового ребенка: фото

3 июня, 12:46

Американка Николь Холл во время родов стала задыхаться, врачи не смогли ничем ей помочь

Врачи рассказали о судьбе самого маленького недоношенного ребенка: видео

30 мая, 13:03

Девочка с весом 245 граммов родилась в декабре 2018 года с помощью кесарева сечения

В Украине заметно выросло пособие по беременности и родам

28 мая, 13:33

Продолжительность отпуска обычно составляет 126 дней, напомнили в Фонде соцстрахования

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Кокорину дали срок больше, чем убийце

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

5 советов, как пережить аномальную жару

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь