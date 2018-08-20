500 школьников оздоровились в летних лагерях по программе "Мирное лето – детям Донбасса"

Сегодня, 18:14

Государственного бюджета не хватает на то, чтобы предоставить возможность на отдых всем детям

500 школьников оздоровились в летних лагерях по программе "Мирное лето &ndash; детям Донбасса"

Более 200 тысяч детей школьного возраста ныне проживает на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей и только половина из них может оздоровиться в летних лагерях в рамках государственных программ. Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре "Сегодня" и. о. директора Департамента обеспечения прав детей и оздоровления Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк.

По его словам, все эти дети относятся к льготной категории, потому что проживают в опасной зоне. При этом денег из государственного бюджета не хватает, чтобы обеспечить всех школьников отдыхом и оздоровлением.

"51% детей школьного возраста планируется оздоровить по Украине, 63% – в Донецкой и Луганской областях. В первую очередь, это дети-сироты, дети, которые лишены родительский опеки, дети, один из родителей которых погиб, дети, чьи родители погибли не от боевых действий, дети с инвалидностью, дети, проживающие на "линии столкновения", – комментирует Владимир Вовк.

В будущем государство планирует развивать программы и обеспечивать большее количество детей летним отдыхом, а сейчас часть детей с Донбасса имеют возможность отдохнуть благодаря благотворительным проектам. Самый крупный из них – "Мирное лето – детям Донбасса" Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Программа действует уже четыре года и дает возможность детям, которые растут в прифронтовой зоне оздоровиться и почувствовать себя в безопасности.

"За четыре года уже 4 000 детей смогли отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию в летних лагерях. В нынешнем сезоне в лагере "Перлина Донеччини" в Святогорске смогли оздоровиться 500 школьников. В лагере с детьми работают психологи, которые прошли обучение по курсу "Травма войны", – рассказывает менеджер проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

По словам представителей Штаба, эти дети мечтают о мире. И главная задача подобных государственных и благотворительных программ – обеспечивать школьникам спокойный и безопасный отдых.
дети, Донбасс, лагерь, Гуманитарный штаб Рината Ахметова, Мирное лето

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Источник:

"Сегодня"

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