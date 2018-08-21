85 взрывов за сутки зафиксировала ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 23:25

В Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска и Пищевика

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за прошедшие выходные зафиксировала 85 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 августа до 19:30 20 августа, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, в том числе, 60 взрывов против 80 соответственно)", – говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорска и Пищевика.

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"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав, среди прочего, 25 взрывов против 2 соответственно)", – говорится в отчете.

Напомним, на Донбассе с начала дня пророссийские боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, ранен боец ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 августа, боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинской армии на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения.

А 19 августа противник 20 раз открывал огонь по позициям наших войск, однако ВСУ хорошо проучили боевиков и заставили в два раза снизить число обстрелов. 
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"Сегодня"

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