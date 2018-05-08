На Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко": в ООС сообщили об угрозе со стороны боевиков

Участившиеся обстрелы боевиками на Донбассе свидетельствуют о том, что они пытаются спровоцировать украинских военных на более активные боевые действия. Об этом сообщил на брифинге в понедельник в Краматорске первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный.

По его словам, бойцы ВСУ каждый раз дают достойный ответ оккупантам.

"Скорее всего, с начала операции Объединенных сил противник пытается спровоцировать наши войска к более активным действиям, показывает свое присутствие и решительность. Мы даем адекватный ответ. Ни одна потерянная жизнь, здоровье нашего солдата не останется без внимания и не пройдет безнаказанно для тех, кто стреляет в наших воинов. Ситуация полностью контролируема. Части и подразделения продолжают выполнять боевые задачи в определенных районах. Они хорошо обучены и обеспечены всем необходимым", – сказал Залужный.

В то же время офицер предупредил об угрозе эскалации ситуации на фронте к 9 мая.

"9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию – как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать", – подчеркнул он.

Тем временем 7 мая по всей линии фронта новое обострение. Один погибший и шестеро раненых. Боевики 80 раз открывали огонь по укреплениям армейцев, сообщает штаб Объединённых сил.

Как сообщалось, 6 мая Объединенные силы на Донбассе жестко ответили боевикам на обстрелы. Противник применял против украинских военных танки, артиллерию и прочее вооружение, однако нарвался на жесткую "ответку". Как результат – троих боевиков отправили в мир иной, еще пятерых – в больницу.

Как писал сайт "Сегодня", украинские военные серьезно взялись за боевиков и на прошлой неделе противник понес большие потери. После начала Операции объединенных сил на фронте значительно снизилось количество обстрелов позиций ВСУ, а украинские военные стали серьезно наказывать врага ответным огнем.