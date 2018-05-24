ВСУ дали боевикам адекватный ответ и заставили снизить число обстрелов

За прошлые сутки, 23 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом штаб операции Объединенным сил сообщает на своей страницы в Facebook.

Местные боевики и российские военные на Донбассе, пренебрегая минскими соглашениями, 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли минометы по позициям наших защитников. На любое применение оружия противник получил адекватный ответ от подразделений Объединенных сил.

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь.

Во время боевых действий двое наших защитники были ранены. Сейчас раненых эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь. По данным разведки, уничтожено двое и ранены трое оккупантов.

Боевики в очередной раз нарушили режим тишины вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее, 22 мая, боевики и российские военные 49 раз нарушали режим прекращения огня, из них 13 раз применяли 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Однако ВСУ дали боевикам жесткую ответку: четверо в морге, еще четверо – в госпитале.

А 21 мая произошел ожесточенный бой под Горловкой. По данным разведки, уничтожены 15 и ранены 13 боевиков.