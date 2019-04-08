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Артиллерия пророссийских террористов обстреляла дом на Луганщине

Сегодня, 16:10

ГПУ обещает заявить в Международный суд

Дом после обстрела российской артиллерией. Фото: ГПУ
Дом после обстрела российской артиллерией. Фото: ГПУ.
Артиллерия пророссийских террористов обстреляла дом на Луганщине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b45/a58/5cab45a58f908.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b45/a58/5cab45a58f908.jpg Донбасс ГПУ обещает заявить в Международный суд

Генпрокуратурой Украины задокументирован факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны.

Об этом сообщает в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Российские боевики, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву 6 апреля около 11. 30  осуществили с временно оккупированной территории Луганской области прицельный обстрел г. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ и СБУ.

Прокуроры задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны.

В частности, установлено, что в результате артиллерийского обстрела поврежден жилой дом.

Обстрел осуществлялся снарядами калибра 122 мм из города Первомайска Луганской области (временно оккупированная территория).

Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут передано в Международный уголовный суд.

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции украинской армии.

Также мы сообщали о том, что украинские военные уничтожили вражескую позицию вместе с боевиками.

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Тег Россия, Донбасс, ГПУ, обстрелы, боевики Донбасса

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