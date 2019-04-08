Артиллерия пророссийских террористов обстреляла дом на Луганщине
ГПУ обещает заявить в Международный суд
Генпрокуратурой Украины задокументирован факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны.
Об этом сообщает в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Российские боевики, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву 6 апреля около 11. 30 осуществили с временно оккупированной территории Луганской области прицельный обстрел г. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.
На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ и СБУ.
Прокуроры задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны.
В частности, установлено, что в результате артиллерийского обстрела поврежден жилой дом.
Обстрел осуществлялся снарядами калибра 122 мм из города Первомайска Луганской области (временно оккупированная территория).
Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут передано в Международный уголовный суд.
Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции украинской армии.
Также мы сообщали о том, что украинские военные уничтожили вражескую позицию вместе с боевиками.
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