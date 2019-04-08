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На Донбассе женщина подорвалась, убирая на кладбище

Сегодня, 11:26

В полиции взрыв расследуют по статье о теракте

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
На Донбассе женщина подорвалась, убирая на кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b03/e79/5cab03e79578f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b03/e79/5cab03e79578f.jpg Донбасс В полиции взрыв расследуют по статье о теракте

В Донецкой области прогремел взрыв на кладбище в Верхнеторецком. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, пострадала женщина, убиравшая могилы.

"Местная 54-летняя жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище", – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, потерпевшая занималась уборкой и решила убрать искусственные цветы, когда прогремел взрыв. Женщина получила осколочные ранения туловища и головы.

Пострадавшую доставили в больницу Торецка, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а потом отпустили домой.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Было открыто уголовное производство по статье "террористический акт".

Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.


Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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Тег взрыв, Донбасс, кладбище, донецкая область

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