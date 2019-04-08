На Донбассе женщина подорвалась, убирая на кладбище
В полиции взрыв расследуют по статье о теракте
В Донецкой области прогремел взрыв на кладбище в Верхнеторецком. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, пострадала женщина, убиравшая могилы.
"Местная 54-летняя жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище", – говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, потерпевшая занималась уборкой и решила убрать искусственные цветы, когда прогремел взрыв. Женщина получила осколочные ранения туловища и головы.
Пострадавшую доставили в больницу Торецка, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, а потом отпустили домой.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Было открыто уголовное производство по статье "террористический акт".
Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.
Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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