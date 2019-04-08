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На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:17

Из-за вражеских обстрелов получил ранения украинский военнослужащий

Фото: AFP
На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg Донбасс Из-за вражеских обстрелов получил ранения украинский военнослужащий

За минувшие сутки, 7 апреля, на Донбассе, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружения с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вел огонь возле Водяного, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили в районе Широкино, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Новотроицкого.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники стреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Попасной, а из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи Екатериновки. Огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся вблизи села Новозвановки.

"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 7 апреля четырех оккупантов было уничтожено, 14 – ранены. Также уничтожено один бронетранспортер противника", – рассказали в ООС.

Напомним, на Донбассе 6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений украинской армии, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

 А 5 апреля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минского договоренностями, и потратили 59 мин калибром 120 и 82 мм. Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также активизировались вражеские снайперы.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС, потери боевиков

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