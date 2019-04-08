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ВСУ уничтожили позицию боевиков – у врага потери: появилось видео

Сегодня, 09:37

Оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки, но их ждал "сюрприз"

Скриншот
Скриншот.
ВСУ уничтожили позицию боевиков – у врага потери: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/aeb/fb7/5caaebfb75510.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/aeb/fb7/5caaebfb75510.jpg Донбасс Оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки, но их ждал «сюрприз»

Украинские военные уничтожили вражескую позицию вместе с боевиками – у врага серьезные потери. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

По его словам, российские оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС.

"Но ни шанса наши бойцы им не дают. Во время нахождения оккупантов на позициях, воины ОС решили отправить очередные "плюшки" боевикам. По данным разведки двое оккупантов присоединились в ряды "бригады-200" (уничтоженные на Донбассе боевики), еще пять зализывают свои раны. Позиции и укрытия горели целые сутки", – написал "Штирлиц".

Как мы сообщали, недавно Анатолий Штефан уже показывал видео мощного удара ВСУ – плотным огнем были накрыты позиции боевиков. Враг обострил ситуацию на фронте, но получил жесткую "ответку" от украинских воинов.

Напомним, на днях волонтер Юрий Мысягин показывал видео, как украинские военные за пару минут уничтожили "Урал" и боевиков. Серьезно был поврежден МТ-ЛБ, стоявший рядом. Кроме того, одна из мин попала в скопление боевиков.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, потери

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