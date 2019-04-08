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Уничтожен предатель Украины "Нос": в ВСУ показали фото боевика

Сегодня, 09:57

Воины ООС продолжают очищать украинскую землю от наемников и предателей

Фото: Минобороны РФ
Уничтожен предатель Украины "Нос": в ВСУ показали фото боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af0/5b6/5caaf05b68c2b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af0/5b6/5caaf05b68c2b.jpg Донбасс Воины ООС продолжают очищать украинскую землю от наемников и предателей

Украинские воины продолжают громить врага. На этот раз уничтожен предатель Украины из Горловки. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", рассказав о новых потерях боевиков.

По его словам, на фронте бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) пополнил вчера, 7 апреля, Родный Евгений с позывным "Нос", который родом из Горловки.

Согласно данным базы "Миротворца", проходит по документам учета личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) "ДНР" за октябрь 2014 г. Место службы: 1 мотострелковый батальон (1 МСБ ГрВ 1 МСБ), минометная батарея, гранатометный взвод, 3 гранатометное отделение.

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 7 апреля на Донбассе, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции украинской армии. При этом враг применил четыре раза запрещенное Минскими соглашениями вооружение с расходом 45 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За эти действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери, среди которых мог оказаться и "Нос".

В то же время Анатолий Штефан показывал видео, как ВСУ уничтожили позицию боевиков. Оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки, но их ждал "сюрприз". В итоге двое убитых и четверо ранены.


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Тег Донбасс, штирлиц, боевик, предатель

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