Беспредел в Донецке: военные РФ грабят и избивают местных жителей, досталось женщине

Сегодня, 15:15

Один из российских военных подрезал мужчину, который защищал детей от оккупантов

Боевики в Донецке. Фото: архив
Боевики в Донецке. Фото: архив

Российские военные на оккупированных территориях продолжают наводить ужас на местных жителей – нападают на них, грабят и избивают. Об этом сообщили в Главном управлении разведки минобороны Украины.

Отмечается, что оккупанты попытались скрыть свою вину, обвинив во всем пострадавших.

"16 сентября в Донецке два т.н. военнослужащие 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ВС РФ ограбили местных подростков, а именно: отобрали мобильные телефоны и мелкие деньги. При этом один из грабителей нанес ножевое ранение мужчине, который пытался защитить детей. 17 сентября т.н. военнослужащие из этого же полка избили гражданских лиц, среди которых была молодая женщина. Военные преступники были задержаны местными жителями и для своего оправдания обвиняли пострадавших в нападении", – сообщает разведка.

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Также участились случаи задержания российскими военными патрулями местной молодежи за нарушение т.н. "комендантского часа". За эти "нарушения" оккупанты заставляют задержанных работать в их лагере, иногда от трех суток и более.

Возмущение местного населения вызывает невозможность, в большинстве случаев, привлечь к уголовной ответственности российских военных преступников, пользующихся покровительством российского оккупационного командования и лояльностью к ним т.н. "местных правоохранительных органов".

Также разведка сегодня сообщала, что военные РФ угрожают оружием и обирают бизнесменов в "ДНР". Боевики занялись поборами с местных предпринимателей, отбирая у них еду и топливо якобы для "нужд передовой на фронте".

Оккупанты не прекращают издеваться над жителями оккупированных территорий. Как мы уже писали, российское командование подкинуло коммунальщикам в ОРДЛО дополнительную работу, но без оплаты. Местные работники в шоке от такой наглости оккупантов и теперь готовы бунтовать.
Донецк, Донбасс, разведка, оккупанты, российские военные

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Источник:

"Сегодня"

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