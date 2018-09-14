Россия в "ЛНР" и "ДНР" открыла "охоту" на патриотов Украины – разведка

Сегодня, 14:44

На оккупированных территориях массово задерживают украинцев, сообщают военные

Донбасс. Фото: AFP
Донбасс. Фото: AFP

Российское командование распорядилось задерживать местных жителей на оккупированных территориях, которые подозреваются в нелояльном отношении к оккупантам и проукраински настроены. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что оккупационные "власти" в т.н. "Л/ДНР" боятся выхода ситуации из-под контроля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, под надуманными предлогами т.н. "правоохранительные органы" массово задерживают местных жителей, которые подозреваются в нелояльных отношении к оккупационному режиму.

"Рядовых граждан, на которых поступили доносы или которые проявили малейшие признаки проукраинских взглядов, т.н. "правоохранители" задерживают в общественных местах, забирают для допросов с рабочих мест и домов, в т.ч. в ночное время. Большинство из задержанных остаются под стражей на неопределенный срок", – сообщили в ГУР.

Кроме того, разведка сообщает, что российское командование продолжает держать в боевой готовности соединения и части "1 и 2 АК ВС РФ" к немедленному применению.

Как мы уже писали, у боевиков серьезные проблемы с комплектацией подразделений. На днях разведка сообщала, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также стало известно, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".
Россия, Донбасс, разведка, задержания

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"Сегодня"

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