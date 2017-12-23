Боевик "ДНР" сдался украинским спецслужбам

Боевик т.н. "ДНР" вернулся к мирной жизни благодаря программе "Тебя ждут дома". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, житель Славянска в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

"Находясь в составе так называемого "ополчения", он обеспечивал контрольно-пропускной режим на незаконных блокпостах боевиков. Став свидетелем многочисленных разбойных нападений и издевательств над мирным населением со стороны своих "соратников", молодой человек решил покинуть ряды террористов", – пояснили в СБУ.

После тщательной проверки оперативники спецслужбы установили, что бывший член бандформирования не брал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений. В итоге суд освободил мужчину от уголовной ответственности.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.