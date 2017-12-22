ВСУ готовы соблюдать перемирие в зоне АТО – штаб

Вчера, 19:41

Однако в случае угрозы жизни населению или личному составу, военные подразделения готовы применить оружие в ответ

Украинские военные. Фото: архив
Украинские военные. Фото: архив

Вооруженные силы Украины готовы к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе с 00:00 субботы, 23 декабря, однако в случае угрозы жизни населению или личному составу, военные подразделения готовы применить оружие в ответ. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба штаба АТО.

"Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 23 декабря 2017 года… В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью местного населения, личного состава подразделений ВС Украины в зоне АТО, проведения провокационных действий незаконными вооруженными формированиями ОРЛО и ОРДО, попыток изменения линии разграничения, Вооруженные силы Украины в любой момент готовы применить оружие в ответ", – говорится сообщении.

Ранее сообщалось, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие на Донбассе с полуночи 23 декабря.

Кроме того, в ходе встречи ТКГ также было подтверждено стремление "выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским к новогодним праздникам" – в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее.
Донбасс, ВСУ, перемирие, ато

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"Сегодня"

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