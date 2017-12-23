На Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие

Сегодня, 01:46

Апакан приветствует достижение договоренностей о прекращении огня на Донбассе

фото AFP
фото AFP

С 00.00 23 декабря в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками в зоне АТО объявлен режим прекращения огня.

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан приветствует достижение договоренностей о прекращении огня на Донбассе, достигнутых в рамках работы Трехсторонней контактной группы 20 декабря.

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Как говорится в пресс-релизе СММ ОБСЕ, распространенном в пятницу, Апакан отметил, что эти договоренности должны привести к всеобъемлющему и устойчивому прекращению огня, начиная с 00:00 23 декабря. "Существует возможность прекратить насилие и человеческие страдания, что позволит людям вернуться к обычной повседневной жизни, особенно в сезон праздников", – указал он.

По его словам, подтверждение прекращения огня дает надежду на более мирный новый год для населения Восточной Украины.

СММ ОБСЕ продолжит мониторинг и проверку соблюдения режима перемирия.

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Ранее о том, что сторонам удалось достичь договоренности о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Кроме того, в ходе встречи ТКГ, по ее словам, также было подтверждено стремление "выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским к новогодним праздникам" – в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее.

В свою очередь, украинская сторона СЦКК заявила, что силы АТО готовы к установлению и соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима "тишины".
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