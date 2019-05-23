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Боевики атаковали ВСУ под Николаевкой и Старогнатовкой

23 мая, 16:49

Обстрелы велись из комплексов противотанковых управляемых ракет и станковых противотанковых гранатометов


После того, как накануне военнослужащие операции Объединенных сил пять раз попали под вражеские обстрелы на Донбассе, начиная с начала суток 23 мая, оккупанты нарушили режим прекращения огня лишь дважды.

Как сообщили в пресс-центре Министерства обороны, состоянием на 12:00 боевики атаковали позиции ВСУ неподалеку от Николаевки и Старогнатовки из комплексов противотанковых управляемых ракет и станковых противотанковых гранатометов.

Огонь велся с направления населенных пунктов Докучаевск и Новоласпа.

Ни о погибших, ни о раненых в рядах украинских войск информации нет.

Напомним, ранее стали известны подробности боя под Попасной, в котором 22 мая был ранен старшина ВСУ Александр Яценко. Находясь на взводном опорном пункте с товарищами, военнослужащий обнаружил приближающегося врага и открыл огнем, заставив противника отступить. За проявленные мужество и отвагу старшина будет представлен к награде.

Кроме того, мы писали, что 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


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Тег Донбасс, ВСУ, николаевка, Докучаевск, война на донбассе, новоласпа, Старогнатовка

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