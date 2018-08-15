Боевики дважды обстреляли Гнутово из минометов – штаб ООС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Майорск, Марьинка, Авдеевка, Новотроицкое, Новомихайловка, Опытное, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. Также враг дважды обстрелял защитников Гнутово из минометов калибром 120 и 82 мм", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что противник в очередной раз совершил провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – сообщили в штабе.

Ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что дорожный коридор между оккупированной боевиками т.н. "ДНР" Горловкой и контролируемым ВСУ Бахмутом остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек.

Также сообщалось, что причиной взрыва на складе боеприпасов, которым был уничтожен опорный пункт так называемой "ЛНР" возле поселка Желобок, называют желание главаря боевиков избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате взрыва на опорном пункте под Желобком, по данным самих боевиков, погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, также сгорели четыре БМП. При этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.